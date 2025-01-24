Заброшенные дачи смогут изымать у волгоградцев с 1 марта

Дачные участки, которые заросли мусором и сорняками, смогут изымать в России. Как сообщает V102.RU, соответствующий закон, который дает собственникам земельных участков в населенных пунктах, садоводческих и огороднических товариществах три года на освоение земли, вступает в силу с 1 марта 2025 года.

В случае, если за это время земельный надел не обрабатывался, то его могут отобрать.

Еще летом 2024 года Росреестр определил признаки заброшенных и подлежащих изъятию дачных участков и земель под индивидуальное жилищное строительство. Тогда сообщалось, что новое законодательство касается прежде всего проблемных участков, которые многие годы стоят заброшенными.

Речь идет о федеральном законе от 8 августа 2024 г. N 307-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и статью 23 Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Фото из архива V102.RU