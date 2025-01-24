Жителя Фролово оштрафовали на 1 тысячу за запуск фейерверка в новогодние каникулы

Общество 24.01.2025 11:59
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24.01.2025 11:59
36-летний житель Фролово Волгоградской области привлечен к административной ответственности за нарушение запрета на использование пиротехники. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов региона, мужчина запустил фейерверк рядом с домом по улице 40 лет Октября в нарушение действующего на тот момент постановления губернатора запрета на запуск салютов.
Сам нарушитель в суд не явился, но ранее он пояснял, что запустил фейерверк, который не использовал на Новый год. В итоге мужчину оштрафовали на 1 тысячу рублей. Постановление в законную силу не вступило.
Напомним, временный запрет на использование пиротехники был введен в регионе с 28 декабря по 8 января. Чиновники затем отчитались о зафиксированных фактах нарушения этого запрета некоторыми жителями. Материалы были переданы затем в мировые суды.
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