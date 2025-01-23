Общество

Новые данные о состоянии пострадавших в ДТП школьников озвучил Анатолий Себелев

Общество 23.01.2025 22:23
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23.01.2025 22:23


Представители созданной после трагедии со школьным автобусом рабочей группы рассказали о состоянии пострадавших детей. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, в волгоградскую больницу скорой медицинской помощи № 7 перегоспитализировали семерых ребят. На текущий момент состояние двоих из них врачи оценивают как тяжелое, остальных — средней степени тяжести, но их жизни ничто не угрожает.
По словам председателя комитета здравоохранения  Анатолия Себелева, остальные дети, находившиеся в автобусе, а всего их было там двадцать,  были осмотрены на дому. Трое из них сейчас находятся в Октябрьской ЦРБ – врачи будут дополнительно наблюдать за их состоянием.
Пострадавший в ДТП пассажир легкового автомобиля сейчас проходит лечение в волгоградской больнице №15. Его состояние оценивается как средней тяжести. По словам Анатолия Себелева, водители в ДТП не пострадали.

Напомним, трагедия произошла сегодня в Октябрьском районе. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, в 14-01ч.  57-летний водитель, управляя школьным автобусом «ПАЗ», на 88-м километре автодороги «Волгоград-Котельниково-Сальск», выезжая с второстепенной дороги, не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу, в результате чего совершил столкновение с двигавшейся по главной дороге автомашиной Hyundai под управлением 35-летнего водителя. Школьный автобус в результате столкновения перевернулся. К сожалению, в аварии погиб 10-летний мальчик. Возбуждены два уголовных дела по факту происшествия – одно из них расследует ГУ МВД по Волгоградской области, другое – следственное управление СК.
После случившегося губернатор Андрей Бочаров поручил  оказать всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим, а также принять все меры для установления обстоятельств случившегося и провести ведомственную проверку.
Скриншот видео Регион 34 t.me

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