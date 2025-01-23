Новые данные о состоянии пострадавших в ДТП школьников озвучил Анатолий Себелев





Представители созданной после трагедии со школьным автобусом рабочей группы рассказали о состоянии пострадавших детей. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, в волгоградскую больницу скорой медицинской помощи № 7 перегоспитализировали семерых ребят. На текущий момент состояние двоих из них врачи оценивают как тяжелое, остальных — средней степени тяжести, но их жизни ничто не угрожает. Представители созданной после трагедии со школьным автобусом рабочей группы рассказали о состоянии пострадавших детей. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, в волгоградскую больницу скорой медицинской помощи № 7 перегоспитализировали семерых ребят. На текущий момент состояние двоих из них врачи оценивают как тяжелое, остальных — средней степени тяжести, но их жизни ничто не угрожает.



Напомним , трагедия произошла сегодня в Октябрьском районе. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, в 14-01ч. 57-летний водитель, управляя школьным автобусом «ПАЗ», на 88-м километре автодороги «Волгоград-Котельниково-Сальск», выезжая с второстепенной дороги, не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу, в результате чего совершил столкновение с двигавшейся по главной дороге автомашиной Hyundai под управлением 35-летнего водителя. Школьный автобус в результате столкновения перевернулся. К сожалению, в аварии погиб 10-летний мальчик. Возбуждены два уголовных дела по факту происшествия – одно из них расследует ГУ МВД по Волгоградской области, другое – следственное управление СК.

После случившегося губернатор Андрей Бочаров поручил оказать всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим, а также принять все меры для установления обстоятельств случившегося и провести ведомственную проверку.

После случившегося губернатор Андрей Бочаров поручил оказать всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим, а также принять все меры для установления обстоятельств случившегося и провести ведомственную проверку.

По словам председателя комитета здравоохранения Анатолия Себелева, остальные дети, находившиеся в автобусе, а всего их было там двадцать, были осмотрены на дому. Трое из них сейчас находятся в Октябрьской ЦРБ – врачи будут дополнительно наблюдать за их состоянием.Пострадавший в ДТП пассажир легкового автомобиля сейчас проходит лечение в волгоградской больнице №15. Его состояние оценивается как средней тяжести. По словам Анатолия Себелева, водители в ДТП не пострадали.