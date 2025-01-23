Новые данные о состоянии пострадавших в ДТП школьников озвучил Анатолий Себелев

Пострадавший в ДТП пассажир легкового автомобиля сейчас проходит лечение в волгоградской больнице №15. Его состояние оценивается как средней тяжести. По словам Анатолия Себелева, водители в ДТП не пострадали.
Общество 23.01.2025 22:23
0
23.01.2025 22:23
Пострадавший в ДТП пассажир легкового автомобиля сейчас проходит лечение в волгоградской больнице №15. Его состояние оценивается как средней тяжести. По словам Анатолия Себелева, водители в ДТП не пострадали.
Представители созданной после трагедии со школьным автобусом рабочей группы рассказали о состоянии пострадавших детей. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, в волгоградскую больницу скорой медицинской помощи № 7 перегоспитализировали семерых ребят. На текущий момент состояние двоих из них врачи оценивают как тяжелое, остальных — средней степени тяжести, но их жизни ничто не угрожает.По словам председателя комитета здравоохранения Анатолия Себелева, остальные дети, находившиеся в автобусе, а всего их было там двадцать, были осмотрены на дому. Трое из них сейчас находятся в Октябрьской ЦРБ – врачи будут дополнительно наблюдать за их состоянием.
Пострадавший в ДТП пассажир легкового автомобиля сейчас проходит лечение в волгоградской больнице №15. Его состояние оценивается как средней тяжести. По словам Анатолия Себелева, водители в ДТП не пострадали.
Напомним, трагедия произошла сегодня в Октябрьском районе. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, в 14-01ч. 57-летний водитель, управляя школьным автобусом «ПАЗ», на 88-м километре автодороги «Волгоград-Котельниково-Сальск», выезжая с второстепенной дороги, не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу, в результате чего совершил столкновение с двигавшейся по главной дороге автомашиной Hyundai под управлением 35-летнего водителя. Школьный автобус в результате столкновения перевернулся. К сожалению, в аварии погиб 10-летний мальчик. Возбуждены два уголовных дела по факту происшествия – одно из них расследует ГУ МВД по Волгоградской области, другое – следственное управление СК.
После случившегося губернатор Андрей Бочаров поручил оказать всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим, а также принять все меры для установления обстоятельств случившегося и провести ведомственную проверку.Скриншот видео Регион 34 t.me
В волгоградском планетарии назвали дату настоящего парада планет23.01.2025 21:35
Общество 23.01.2025 21:35
Волгоградские волонтеры собрали 363 мешка с мазутом в Краснодарском крае23.01.2025 21:19
Общество 23.01.2025 21:19
Пособия для беременных студенток хотят увеличить в 10 раз23.01.2025 21:12
Общество 23.01.2025 21:12
«Работала до последнего»: в Волгограде скончалась директор школы №65 Надежда Шипилова23.01.2025 20:09
Общество 23.01.2025 20:09
В ФАС нашли сомнительную причину безумного роста цен на картофель23.01.2025 19:11
Общество 23.01.2025 19:11
Благотворители осчастливили семью 4-летнего волгоградца с тяжелой болезнью23.01.2025 19:06
Общество 23.01.2025 19:06
В Урюпинске простятся с погибшим под Курском Антоном Сарычевым23.01.2025 18:44
Общество 23.01.2025 18:44
Россияне выступили за смертную казнь для мошенников23.01.2025 17:21
Общество 23.01.2025 17:21
Волгоградский племзавод выделил из говядины свиные субпродукты23.01.2025 16:57
Общество 23.01.2025 16:57
Врио главы Михайловки назначили Ольгу Дьякову23.01.2025 16:38
Общество 23.01.2025 16:38
Александр Мисан возглавил МБУ «Волгоградзеленхоз»23.01.2025 15:17
Общество 23.01.2025 15:17
Городу коммунальных катастроф Котово выделят 440 млн на изношенный водовод23.01.2025 12:51
Общество 23.01.2025 12:51
В Волгограде на пр. Героев Сталинграда найдена мумия 50-летней женщины23.01.2025 12:32
Общество 23.01.2025 12:32
В Волгограде ради забега перекроют Нулевую продольную магистраль23.01.2025 12:02
Общество 23.01.2025 12:02
Брат главы администрации Петров Вала погиб на СВО23.01.2025 11:15
Общество 23.01.2025 11:15