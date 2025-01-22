Общество

Волгоградцам рассказали, как получить детские пособия в 2025 году

Общество 22.01.2025 10:08
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22.01.2025 10:08


В Волгоградской области с 1 января вступили в силу новые правила получения единовременного пособия. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Соцфонд РФ, выплату смогут получить семьи, чей среднедушевой доход за год был не менее 4 МРОТ или 89 760 рублей. 

Исключениями могут быть случаи, когда родители были временно нетрудоспособны по каким-либо причинам. Это может быть беременность или уход за пожилым членом семьи. 

Стало проще и оформить пособие. Если семья уже получает выплаты за старшего ребенка, то на новорожденного они начисляются уже автоматически. Срок выплат будет равен сроку пособия на старших детей. 

Если суд определил место жительство ребенка с одним из родителей, ему нужно написать заявление и тогда пособие будет назначено ему. 

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