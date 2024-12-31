Общество

Журналист Юнашев вспомнил визит в Волгоград 1 января с Владимиром Путиным

Общество 31.12.2024 20:24
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31.12.2024 20:24


Корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев накануне Нового года вспомнил о том, как оказался в Волгограде 1 января 2014 года – вскоре после чудовищных терактов на железнодорожном вокзале и в троллейбусе. 

По воспоминаниям Юнашева, встреча Нового года с президентом была незапланированной. И, тем более, никто из журналистов не подозревал, что окажется в Волгограде. 

– Последний день 2013 года с его привычной предпраздничной ритуальностью нарушил телефонный звонок: срочная командировка. Неизвестно куда, зачем. На взлётке ветрено и как-то непразднично-волнительно. Я, коллега из другого издания и полная неизвестность — у трапа Ил-96. Командир корабля на все вопросы отвечает жизнеутверждающе: «Вернёмся домой. В следующем году», – вспоминает Юнашем в своем телеграм-канале. –Так мы и оказались в пункте временного размещения в Хабаровске. 2013 год принёс краю испытание стихией. Жуткое наводнение разрушило сотни домов. И теперь люди без крова, но, как выяснилось, под покровительством самого президента.

– А наутро 1 января мы оказались… в Волгограде, в госпитале. Путин навещал раненных при терактах (события произошли в самом конце 2013 г. — 29 и 30 декабря, бомбы сработали на вокзале и в троллейбусе). Всего два дня. Но они вместили в себя больше возможного. Местами — волшебство, временами — грусть. Всё как в течение жизни.

Напомним, что накануне волгоградцы в 11-й раз вспоминали жертв терактов. 29 декабря – на ж/д вокзале, 30 декабря – на месте взорванного троллейбуса на Каче. 

Фото: Юнашев LIVE 

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