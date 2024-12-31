Волгоградцам сообщили о задержке трех рейсов из Москвы





Три рейса из Москвы в Волгоград задерживаются вечером 31 декабря. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Международного аэропорта Волгоград, с опозданием в городе-герое ожидают два рейса из Шереметьево и один столичный рейс из Внуково.

О причинах задержки не сообщается. Однако, на онлайн-табло также появилась информация о задержке двух вылетов. Вероятнее всего, с опозданием – уже после полуночи – в Москве, к примеру, приземлится рейс «Победы», вылет которого откладывается в Волгограде до 22.30.

В настоящее время задерживается вылет рейса DP 6968.