Из шлюзов ВДСК и Волгоградского гидроузла ушла вода

В Волгоградской области осушены шлюзы Волго-Донского судоходного канала и Волгоградского гидроузла, передает V102.RU. По информации ФБУ «Администрация «Волго-Дон», сделано это для проведения осмотра гидротехнического сооружения и последующего ремонта.

- Для осуществления мероприятий по обследованию сооружений произведено осушение камер шлюзов №№ 1, 2, 3, 9, 13 ВДСК, верхних камер шлюзов №№ 30, 31 и нижней камеры шлюза № 31 Волгоградского гидроузла, - уточнили в учреждении.

Ремонтные работы будут проведены в межнавигационный период.

Напомним, что навигация на ВДСК и Волгоградском гидроузле завершилась 8 декабря текущего года. У ремонтников есть несколько месяцев до того, как суда пойдут снова. Традиционно навигация открывается в регионе в начале апреля.

Фото: Администрация «Волго-Дон»