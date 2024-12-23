Синоптики пообещали трехдневный каток в Волгоградской области





В Волгограде и области синоптики спрогнозировали резкие температурные перепады и осадки. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в связи с колебаниями температуры в регионе ожидается сильная гололедица на протяжении трех суток.

– Во вторник, 24 декабря, возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах туман, гололедно-изморозевые явления, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, а на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -4º, а днем поднимется до +4º, – рассказали специалисты Волгоградского ЦГМС.

Следующие два дня волгоградцам также советуют быть предельно аккуратными и внимательными при выходе из дома.

– 25 декабря местами ожидается снег с дождем. В отдельных районах туман, ночью и утром гололедно-изморозевые явления, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер южного направления 3-8 м/с. Температура воздуха днем составит от 0 до +5º, – предупреждают синоптики. – 26 декабря днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный днем 6-11 м/с. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +4º.