«Здесь никто не пиарится»: волгоградец стал добровольцем по расчистке пляжей Анапы от мазута





Андрей из Волгограда стал одним из многочисленных добровольцев, которые сейчас очищают залитый мазутом берег в Анапе. Как рассказал V102.RU молодой человек, узнав об экологическом бедствии и увидев фото и видео ужасных последствий разлива нефтепродуктов, он взял отпуск за свой счет и приехал в некогда курортный город, прихватив с собой, сколько смог, пакетов, перчаток и респираторов. Однако то, что он увидел, оказалось в реальности еще страшнее. Особенное впечатление на него произвели мертвые дельфины, которых выкинуло и продолжает выкидывать море.





По словам волгоградца, в первые дни после произошедшего весь масштаб катастрофы не понимали даже сами местные жители.

– Люди рассказывали, что первых птиц в мазуте они стали замечать на следующий день после ЧП, 16 декабря. Их выкидывало на берег и они там умирали. Потом уже вся береговая линия стала покрываться черными пятнами и полосами. Тогда на пляж стали выходить первые добровольцы, в основном жители Анапы, – рассказывает Андрей.

Молодой человек тоже принял участие в работах по расчистке пляжей.

– Это очень тяжелая работа – надо было собирать лопатами мазутный песок и упаковывать его в полиэтиленовые мешки. Мужики не выдерживали больше двух-трех часов. Во-первых, это физически нелегко. Во-вторых, несмотря на респираторы, уже через какое-то время люди начинали кашлять от сильного запаха, появлялась резь в глазах. Приходилось делать перерыв, но после отдыха люди снова возвращались и продолжали собирать мазут и упаковывать его в пакеты, – продолжает Андрей.

По его словам, добровольцы сами организовывали свою работу и устанавливали гибкие графики – кто собирает мазут, кто отдыхает, кто кого меняет. При этом Андрей отметил и огромную помощь местных властей, а также жителей и представителей бизнеса Краснодарского края.

– Когда стало понятно, что не хватает тракторов, чуть ли не на следующий день в Анапу пригнали 250 единиц техники – ее отдавали учреждения, коммерческие организации, фермеры. В гостиницах волонтерам разрешили жить бесплатно, в кафе их также бесплатно кормили. Многие компании в Краснодарском крае – агентства недвижимости, строители и другие посылали на уборку пляжа своих сотрудников – выделяли транспорт, защитные средства. При этом никто не пиарился! Все делали, можно сказать, молча общее дело – спасали пляж, море, дельфинов, птиц, – вспоминает молодой человек.

По его словам, в кратчайшие сроки была решена одна из главных проблем – переработка собранного мазута. Мешки с нефтепродуктами, которые нельзя было утилизировать обычным способом, свозят теперь на одно из местных предприятий, имеющих лицензию на работу с такими отходами.

Однако ситуация, по словам Андрея, в Анапе очень тяжелая.

– По последним данным, загрязнено около 50 километров береговой полосы, при этом пятна мазута видят уже в Туапсе и в Сочи, – говорит волгоградец. – А море продолжает его выбрасывать. Сегодня очистишь один участок пляжа, приходишь на следующий день, а там опять черный берег. И так по кругу.

По словам Андрея, положение усугубляется тем, что основная часть вылившегося из танкеров мазута осела на дне моря.

– Мы разговаривали с экологами, они пока не видят выхода из ситуации, как можно очистить дно. Вручную – это нереально. Можно попробовать его растворить химикатами, но тогда окончательно погибнет все живое, – рассуждает Андрей.

Между тем, по его словам, местные жители уже понимают, что минимум на несколько лет Анапа перестанет быть курортным городом. Последствия экологической катастрофы будут сказываться еще долго…

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, построенные более 50 лет назад на судостроительном заводе в Волгограде – «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Судна перевозили нефтепродукты, которые в результате повреждения танкеров вылились в море.

Фото и видео Юрий Озаровский / Анапа Витязево Джемете / t.me