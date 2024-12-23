Общество

Миллионы часов и километров: Drivee подвел итоги года в Волгограде

Общество 23.12.2024 13:59 Реклама
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23.12.2024 13:59 Реклама


Сервис для заказа городских поездок Drivee подвел итоги уходящего года, проанализировав длительность и время поездок, а также популярные направления у пользователей.
С 1 января пользователи Drivee в Волгограде проехали более 23 миллионов километров, а всего по стране – более 700 миллионов километров. В среднем одна поездка в Оренбурге составляла 10 километров, а среднее время, которое пользователи проводили в автомобиле – около 22 минут. Самая продолжительная поездка в городе длилась порядка 47 минут, а самая длинная по протяженности составила 31 километр.
– После запуска Drivee в 2023 году, 2024 стал для нас амбициозным вызовом. И мы очень рады, что наше приложение пользуется такой популярностью в Волгограде. Мы благодарим волгоградцев за оказанное доверие и обещаем и дальше развивать сервис, построенный на принципах взаимовыгодных человеческих договорённостей, в котором пассажир и водитель сами определяют условия взаимодействия, без бездушных алгоритмов. Мы продолжим предлагать удобные и полезные сервисы, потому что верим, что люди всегда могут договориться друг с другом, а мы со своей стороны будем помогать им в этом, – комментирует Том Соулфул, директор по коммуникациям Drivee.
Чаще всего пользователи в Волгограде заказывали поездки в утренние и вечерние часы – доля поездок, приходящихся на эти часы, составляет порядка 60%. Самым активным месяцем стал ноябрь, что могло быть связано с погодными изменениями, а наиболее популярным днем для заказа автомобиля в городе за весь год стала суббота. Наиболее популярной точкой прибытия — торгово-развлекательный центр.
Drivee — сервис, где пассажиры и водители сами договариваются о цене, пользователь может выбирать из предложений водителей по их рейтингу, автомобилю и по стоимости поездки. Помимо возможности заказа городских поездок, сервисом предусмотрена функциональная возможность заказа междугородних поездок. Для этого достаточно указать город отправления и город прибытия, место и время, и предложить цену. Также в Drivee доступна возможность заказа курьерской доставки, можно отправлять посылки до 20 кг и отслеживать курьера в режиме реального времени
Приложение доступно для скачивания App Store, Google Play и AppGallery.
Drivee — сервис для заказа услуг перевозки пассажиров и багажа. Не является перевозчиком. Услуги оказываются партнерами. 0+
Фото: Drivee
Реклама. ООО «ИН14». ИНН 1435308804. drivee.com

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