Внимание всем: электросирены завоют в Волгограде в 10 утра

Сегодня, 23 декабря, в 10.00 в Волгограде пройдет проверка систем оповещения населения, передает V102.RU.

- По сетям оповещения будут переданы сигналы «Внимание всем» с последующей проверкой эффективности их прохождения. В том числе будет проверена работоспособность систем экстренного оповещения посредством электросирен, которые будут работать в формате прерывистого и непрерывного звучания, - сообщили в администрации Волгограда.

Проверку проводит комитет гражданской защиты населения. Будут задействованы около 200 звуковых и речевых сигналов во всех районах Волгограда.

Власти города просят жителей не волноваться, так как проверка учебная.

Фото из архива V102.RU