В Волгоградской области скончался 39-летний священник-герой Кирилл Щеголев

Общество 23.12.2024 09:48
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23.12.2024 09:48
Настоятель храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в станице Нехаевской Волгоградской области скончался накануне, 21 декабря .О кончине иерея Кирилла Щеголева сообщили V102.RU в Урюпинской епархии.
- Являясь добрым пастырем, хорошим семьянином, любящим отцом, он в свои 39 лет показал достойный пример истинного священнического служения в Церкви Христовой. Своею любовью, ревностью, самоотвержением, самоотречением и добротой стяжал любовь прихожан не только Нехаевского района, но и многих жителей Урюпинской епархии, - говорится в некрологе, опубликованном на сайте.
Кириллу Щеголеву было всего 39 лет. По словам прихожан, он умер в одной из больниц Волгограда после проведенной операции.
Кирилл Щеголев в 2019 году спас лежачего инвалида из горящего дома. Батюшка приехал в станицу Тишанская для проведения службы и увидел дым в одном из домов. Узнав, что там находится 84-летний лежачий мужчина, он бросился в дом и вынес на себе инвалида.
За этот подвиг митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор наградил его медалью священномученика Николай Попова второй степени.
Похоронят его сегодня, 23 декабря, в станице Нехаевской.
Фото Урюпинской епархии VK.com
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