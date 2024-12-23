Трассы в Волгоградской области накрыл туман

Общество 23.12.2024 08:33
0
23.12.2024 08:33
Об опасной обстановке на дорогах в связи с туманом предупредили водителей в ГИБДД. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области, водителям рекомендуют использовать внешние световые приборы и противотуманные фонари.
Также в ведомстве предостерегли в связи с возможным гололедом на дорогах из-за колебаний температур.
В Волгограде, как сообщалось, коммунальщики ликвидируют последствия ледяного дождя. В областном центре наблюдаются также гололед и туман.
Открыт 25-километровый участок стратегической трассы обхода Волгограда23.12.2024 14:09
Общество 23.12.2024 14:09
Миллионы часов и километров: Drivee подвел итоги года в Волгограде23.12.2024 13:59 Реклама
Общество 23.12.2024 13:59 Реклама
«Здесь никто не пиарится»: волгоградец стал добровольцем по расчистке пляжей Анапы от мазута23.12.2024 12:52
Общество 23.12.2024 12:52
Куда волгоградцам переехать за большими перспективами23.12.2024 12:16 Реклама
Общество 23.12.2024 12:16 Реклама
В Волгоградской области у фермера обнаружили производство сомнительной сметаны23.12.2024 10:43
Общество 23.12.2024 10:43
Андрей Бочаров озадачил подчиненных после Прямой линии Путина23.12.2024 10:37
Общество 23.12.2024 10:37
В Волгоградской области скончался 39-летний священник-герой Кирилл Щеголев23.12.2024 09:48
Общество 23.12.2024 09:48
Внимание всем: электросирены завоют в Волгограде в 10 утра23.12.2024 09:18
Общество 23.12.2024 09:18
Мэрия Волгограда: коммунальные службы работают с 5 утра23.12.2024 08:19
Общество 23.12.2024 08:19
Жуткий гололед сковал тротуары в Волгограде23.12.2024 08:04
Общество 23.12.2024 08:04
В Волгограде зажгли гирлянды на главной городской ёлке22.12.2024 20:19
Общество 22.12.2024 20:19
Владимир Путин отметил пятерых трудяг из Волгоградской области22.12.2024 19:39
Общество 22.12.2024 19:39
Акции, турниры и вечеринки: в Волгограде раскрыли программу празднования Нового года22.12.2024 17:34
Общество 22.12.2024 17:34
«Из 170 вещей заберет максимум половину»: сотрудники пунктов выдачи заказов рассказали о предновогоднем ажиотаже22.12.2024 17:00
Общество 22.12.2024 17:00
Под Волгоградом комиссовали побывавшего в заложниках начальника ИК-1922.12.2024 15:25
Общество 22.12.2024 15:25