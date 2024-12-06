Морозы до -11 идут на Волгоградскую область

Под Волгоградом вручили ордена родным пятерых погибших на СВО бойцов06.12.2024 08:22
В Волгограде вернули свет в обесточенные ЖК на Семи ветрах05.12.2024 21:54
Оставшегося без хозяина «Хатико» привезли в волгоградский приют05.12.2024 20:59
Волгоградская облдума поддержала новые требования к детям мигрантов05.12.2024 20:20
В Волгограде прошло вручение дипломов выпускникам-заводчанам05.12.2024 19:13
Кинотеатру быть: в Волгограде одобрили проект восстановления «Юбилейного»05.12.2024 16:54
В Волгограде независимые эксперты одобрили проект восстановления бывшего кинотеатра «Юбилейный» в Красноармейском районе. Как сообщает V102.RU, проектная документация была разработана волгоградской специализированной организацией. Перед разработкой проекта, специалисты тщательно обследовали объект...