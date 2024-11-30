



В Волгограде руководитель следственного отдела по Центральному району Волгограда СУ СК России по Волгоградской области Владимир Суров провёл мастер-класс для школьников. Как сообщает ИА «Высота 102», следователь рассказал ребятам о тонкостях оперативной работы, уликах и профессиональных секретах.

Мероприятие было организовано для учеников 10–11 классов кадетского корпуса СК России имени Фёдора Фёдоровича Слипченко.

- На примере работы следственного отдела по Центральному району он раскрыл тонкости проведения проверочных мероприятий и неотложных следственных действий. Кадеты узнали, как сотрудники работают на местах происшествий, фиксируют доказательственную базу и проводят сложнейшие экспертизы, - рассказали журналистам в пресс-службе регионального управления Следкома.

Отметим, традиционно многие выпускники кадетского корпуса Следственного комитета впоследствии решают связать свою жизнь с служением отчизне в рядах ведомства.

Фото: СУ СК России по Волгоградской области