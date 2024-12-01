Общество

Табу на разговоры о бездетности и прощение долгов новобранцам: новые законы вступают в силу в декабре

Общество 01.12.2024 12:07
0
01.12.2024 12:07


Наступил последний месяц 2024 года, и вместе с ним в России вступает в силу несколько принципиально важных законов. Уже на первой рабочей неделе декабря россиянам будет запрещено публично поощрять бездетность. Если же российских детей захотят усыновить иностранцы, сделать это удастся не всем. 

Запрет пропаганды бездетности

С 4 декабря в Интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе запрещается пропаганда осознанного отказа от деторождения. За нарушения законодательства будут предусмотрены суровые штрафы.

Так, физические лица должны будут заплатить от 50 до 400 тысяч рублей, должностные лица - от 100 до 800 тысяч, а юридическим лицам придется раскошелиться в случае пропаганды воздержания от деторождения от 800 тысяч до 5 миллионов рублей. 

Иностранцев также будут наказывать штрафом в размере от 50 тысяч рублей за нарушение данного запрета. Кроме того, таких нарушителей будут выдворять за пределы России.

Ужесточение миграционной политики

С 10 декабря посредническим организациям будет установлен запрет на прием экзаменов у мигрантов. Теперь выдавать сертификат о владении русским языком смогут лишь государственные учреждения. Государством также будет установлена стоимость экзамена. 

Ранее, 23 ноября, в России ужесточили штрафы за подделку документов для организации незаконной миграции. Размер взысканий составит от 5 до 10 миллионов рублей в случае первичного нарушения. Повторная подделка документов обойдётся уже от 10 до 60 миллионов рублей.

Прощение долгов участникам СВО

С 1 декабря участники специальной военной операции, имеющие долги, освобождаются от необходимости выплачивать исполнительский сбор, который составляет 7% от взысканий суммы либо от стоимости имущества.

Спишут участникам СВО и просроченные кредиты до 10 млн рублей. Важное условие при этом – контракт с Минобороны РФ должен быть заключен не ранее 1 декабря 2024 года.

Усыновление российских детей

Вступает в силу запрет об усыновлении российских детей или передаче их под опеку гражданам стран, где разрешена смена пола.

Усыновлять российских детей запрещено жителям Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурга, Мальты, Норвегии, Словении и Швейцарии, где нет возрастных ограничений для юридической смены пола. Взять под опеку ребенка из России также нельзя будет гражданам Испании и Бельгии. Здесь  сменить свой пол можно с 12 лет.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.12.2024 11:18
Общество 01.12.2024 11:18
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2024 10:17
Общество 01.12.2024 10:17
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2024 08:48
Общество 01.12.2024 08:48
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2024 08:34
Общество 01.12.2024 08:34
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2024 21:07
Общество 30.11.2024 21:07
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2024 18:39
Общество 30.11.2024 18:39
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2024 14:09
Общество 30.11.2024 14:09
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2024 12:11
Общество 30.11.2024 12:11
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2024 11:01
Общество 30.11.2024 11:01
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2024 10:15
Общество 30.11.2024 10:15
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2024 09:15
Общество 30.11.2024 09:15
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2024 08:58
Общество 30.11.2024 08:58
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2024 21:45
Общество 29.11.2024 21:45
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2024 21:13
Общество 29.11.2024 21:13
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2024 20:09
Общество 29.11.2024 20:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:09
Два человека погибли в ДТП у братской могилы защитников СталинградаСмотреть фотографии
12:07
Табу на разговоры о бездетности и прощение долгов новобранцам: новые законы вступают в силу в декабреСмотреть фотографии
11:18
В Волгоградской области усилили охрану елок перед праздникамиСмотреть фотографии
10:42
«Ротор» сыграет дома с «Шинником» в последнем матче годаСмотреть фотографии
10:39
Под Волгоградом мужчина выстрелил себе в живот при изготовлении оружияСмотреть фотографии
10:17
Новая неделя в Волгоградской области обещает дожди и мокрый снегСмотреть фотографии
09:11
Гандболистка Лада Самойленко покинула «Динамо-Синару»Смотреть фотографии
08:48
В Волгограде четвертые сутки разыскивают подростка с карими глазамиСмотреть фотографии
08:34
«Она нашла нас сама»: в Волгоградской области ослица ушла из дома ради жизни с конямиСмотреть фотографии
21:18
Женский «Спартак» в родном бассейне дважды проиграл «КИНЕФ-Сургутнефтегазу»Смотреть фотографии
21:07
В России за самовыгул собак заводчиков накажут рублёмСмотреть фотографии
20:19
В Волгограде пожарные вновь тушили остатки Тракторного заводаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:24
Шоумен Константин Смирнов станет диктором матча «Ротор — Шинник»Смотреть фотографии
18:39
Эпидемии, войны и НЛО: что известно о жизни знаменитого села, стертого с лица земли из-за полигона Капустин ЯрСмотреть фотографии
17:39
В Калаче-на-Дону волонтёры нашли заблудившегося в лесу 65-летнего пенсионераСмотреть фотографии
16:43
Каскадёры бы так не смогли: во Фролово легковушка сделала сальто и в труху разнесла заборСмотреть фотографии
15:41
Сирены и дым над заброшенной промзоной напугали жителей ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:06
Тише едешь – дальше будешь? В Волгограде сорвано строительство дороги к Родниковой долинеСмотреть фотографии
14:47
В Волгограде 10-летний срок грозит соблазнившемуся элитной BMW автомойщикуСмотреть фотографии
14:09
В Волгограде сотрудники СК рассказали школьникам о тернистом пути к наказаниюСмотреть фотографии
13:42
В Волгограде легковушка впечаталась в кроссовер на ул. 64-й АрмииСмотреть фотографииCмотреть видео
13:22
КДК РФС пригрозил «Ротору» закрытием фан-сектораСмотреть фотографии
12:34
Несчастливый сезон: «Каустик» проиграл в 13-й раз в гандбольной СуперлигеСмотреть фотографии
12:11
В России мусоровозам разрешат без опаски бороздить по дорогамСмотреть фотографии
11:01
В Волгоградской области за детьми студентов присмотрит социальная няняСмотреть фотографии
10:15
Бастрыкин проконтролирует дело о провалившейся в люк волгоградкеСмотреть фотографии
09:44
В Волгограде 17-летний лихач протаранил столб на ул. АнгарскойСмотреть фотографииCмотреть видео
09:15
В Волгограде медики выходили младенца весом 780 граммСмотреть фотографии
08:58
В Волжском продлят работу общественного транспорта за 176,6 млн рублейСмотреть фотографии
07:59
«Тралят безбожно»: из Цимлянского водохранилища в Волгоградской области выгребают тонны рыбыСмотреть фотографииCмотреть видео
 