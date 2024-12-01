Табу на разговоры о бездетности и прощение долгов новобранцам: новые законы вступают в силу в декабре





Наступил последний месяц 2024 года, и вместе с ним в России вступает в силу несколько принципиально важных законов. Уже на первой рабочей неделе декабря россиянам будет запрещено публично поощрять бездетность. Если же российских детей захотят усыновить иностранцы, сделать это удастся не всем.

Запрет пропаганды бездетности

С 4 декабря в Интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе запрещается пропаганда осознанного отказа от деторождения. За нарушения законодательства будут предусмотрены суровые штрафы.

Так, физические лица должны будут заплатить от 50 до 400 тысяч рублей, должностные лица - от 100 до 800 тысяч, а юридическим лицам придется раскошелиться в случае пропаганды воздержания от деторождения от 800 тысяч до 5 миллионов рублей.

Иностранцев также будут наказывать штрафом в размере от 50 тысяч рублей за нарушение данного запрета. Кроме того, таких нарушителей будут выдворять за пределы России.

Ужесточение миграционной политики

С 10 декабря посредническим организациям будет установлен запрет на прием экзаменов у мигрантов. Теперь выдавать сертификат о владении русским языком смогут лишь государственные учреждения. Государством также будет установлена стоимость экзамена.

Ранее, 23 ноября, в России ужесточили штрафы за подделку документов для организации незаконной миграции. Размер взысканий составит от 5 до 10 миллионов рублей в случае первичного нарушения. Повторная подделка документов обойдётся уже от 10 до 60 миллионов рублей.

Прощение долгов участникам СВО

С 1 декабря участники специальной военной операции, имеющие долги, освобождаются от необходимости выплачивать исполнительский сбор, который составляет 7% от взысканий суммы либо от стоимости имущества.

Спишут участникам СВО и просроченные кредиты до 10 млн рублей. Важное условие при этом – контракт с Минобороны РФ должен быть заключен не ранее 1 декабря 2024 года.

Усыновление российских детей

Вступает в силу запрет об усыновлении российских детей или передаче их под опеку гражданам стран, где разрешена смена пола.

Усыновлять российских детей запрещено жителям Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурга, Мальты, Норвегии, Словении и Швейцарии, где нет возрастных ограничений для юридической смены пола. Взять под опеку ребенка из России также нельзя будет гражданам Испании и Бельгии. Здесь сменить свой пол можно с 12 лет.