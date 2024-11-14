



В Волгограде в день товарищеского матча сборной России и сборной команды Сирии по футболу общественный транспорт перейдет на усиленный режим работы. К окончанию поединка к стадиону будут поданы дополнительные единицы подвижного состава, а работа автобусов и электротранспорта по основным маршрутам будет продлена. Для иногородних болельщиков и других туристов будет организовано порядка 3600 бесплатных парковочных мест.

К 21:00 к остановкам «Мамаев курган» и «ЦПКиО» транспортные предприятия подадут более 30 дополнительных единиц подвижного состава. Транспорт, в свою очередь, будет следовать с минимальным интервалом и отправкой по мере заполнения салона.

В северном направлении пассажиров повезут:

- от ост. «ЦПКиО» и «Мамаев курган» троллейбусы маршрутов № 8а, № 9, №10а,

- от ост. «Мамаев курган» спецрейсы автобусов, следующие по проспекту Ленина до Спартановки.

В южном направлении от ост. «ЦПКиО» и «Мамаев курган» поедут:

- троллейбусы маршрутов № 8а, №10а, №15а,

- электробусы маршрута № 15,

- от пл. Ленина оправятся автобусы маршрута № 2.

В западном направлении (в сторону Дзержинского района) от ост. «Мамаев курган» отправятся:

- спецрейсы автобусов, следующие под номером маршрута 6 до микрорайона «Жилгородок».

С 16:00 для обеспечения безопасности болельщиков приостановится работа остановки «Стадион «Волгоград Арена». Подвоз пассажиров к стадиону будет осуществляться к остановкам «ЦПКиО» и «Мамаев курган».