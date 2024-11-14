В Волгограде приступили к рассмотрению дела о госизмене Никиты Журавеля





В Волгограде сегодня, 14 ноября, проходит первое заседание по уголовному делу в отношении 20-летнего Никиты Журавеля. Согласно выводам УФСБ России по Волгоградской области, во время своего проживания в Волгограде студент одного из вузов передавал спецслужбам Украины секретные данные. В ходе предварительного следствия Журавель признал вину.

Как сообщает ИА «Высота 102», заседание по уголовному делу проходит сегодня в Волгоградском областном суде в закрытом режиме. Процесс ведет уголовная коллегия областного суда, состоящая из трех федеральных судей.

По версии следствия, Никита Журавель сотрудничал с представителем службы безопасности Украины, на которого он вышел по собственной инициативе. В марте 2023 года, согласно материалам дела, студент волгоградского вуза направил сообщнику за рубежом видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику ВС России. Также Журавель передал врагу записи с пролетающим самолетами военного назначения, данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей Министерства обороны России.

Ранее осужденного в Грозном за сожжение Корана для участия в судебном процессе этапировали из Чечни в Волгоград.

Перед началом заседания, на которое представители СМИ не будут допущены, журналистам удалось снять подсудимого в коридоре. Отметим, что Журавель выглядит достаточно спокойным.

Фото: ИА «Высота 102»