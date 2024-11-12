



В Среднеахтубинском районе Волгоградской области Министр просвещения Сергей Кравцов и врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев вместе с губернатором Андреем Бочаровым осмотрели комплекса патриотического воспитания молодёжи, создаваемый на базе спортшколы «Юный ястреб». Как сообщает ИА «Высота 102», федеральные чиновники смогли увидеть учебные классы, а также специализированные площадки для начальной военной подготовки молодёжи.

По информации пресс-службы администрации региона, Сергей Кравцов отметил уникальность и успешность волгоградского опыта по строительству в кратчайшие сроки такого рода объектов.

Напомним, в настоящее время комплекс патриотического воспитания включает в себя учебные классы, площадки для отработки навыков управления беспилотными аппаратами, тактическое поле с инженерными заграждениями, открытые тиры, плац, спортивные тренажёры и уличные снаряды, верёвочный городок, полоса препятствий, палаточные городки, жилые корпуса, парковая зона, музеи, визит-центр, медпункт, столовая и кухня, банно-прачечный комплекс, обустроена территория для персонала.

Отметим, в ближайшее время здесь будет также построен современный центр казачьего воспитания и центр лётной подготовки. Средства на эти цели будут выделены из федерального бюджета.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области