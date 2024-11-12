Дети и их родители смогут оценить школьное питание в Волгограде

В волгоградских школах проходит очередной онлайн-опрос родителей и школьников по качеству услуги школьного питания. Цель опроса — узнать мнение школьников и их родителей о качестве услуги школьного питания в Волгограде, чтобы на основе полученных данных улучшить меню, условия организации питания и оформление обеденных залов. Исследование проводит компания «Виво Маркет» — один из крупнейших операторов питания и производителей готовой продукции в Волгоградской области.

Выборочное анкетирование проводится среди учеников трех возрастных групп (1–4 класс, 5–8 класс и 9–11 класс) в некоторых школах, лицеях и гимназиях города. Специалисты собирают информацию путем проведения анонимного опроса. Родители принимают участие в исследовании через сообщения в родительских чатах.

Маркетологи компании выясняют предпочтения школьников в еде и изучают мнение об условиях организации питания в столовой. Участникам опроса — ученикам и их родителям — предлагается поделиться следующей информацией: какие блюда школьники обычно едят дома, что хотели бы видеть в меню столовой, и на что они ориентируются при выборе еды в школе. В опросниках также есть пул вопросов, посвященных оформлению обеденных залов. Это связано с тем, что оператор питания уже 5 лет осуществляет проект по модернизации устаревших школьных столовых в современные кафе. Так как «Виво» ставит перед собой задачу изменить отношение к школьным столовым и сделать из них пространство, где ученики будут чувствовать себя комфортно.

Отзывы и мнения детей и родителей учитываются при ротации ассортимента в образовательных учреждениях. Это позволяет сделать меню более разнообразным и привлекательным для школьников, учитывая их вкусовые предпочтения. Также опросы позволяют не только обеспечить детей качественным и вкусным питанием, но и создать атмосферу, способствующую общению и развитию культуры питания, благодаря развитию проекта «Школьное кафе».

Фото: пресс-служба ООО «Виво Маркет»

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