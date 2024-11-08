



В России уже в ближайшее время может возникнуть острый дефицит систем кондиционирования, а также промышленных холодильников. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», 7 ноября вступили в силу новые правила сертификации, которые могут сорвать импорт в страну устройств, использующих хладагенты.

Новый порядок утверждён Минприроды всего несколько недель назад, из-за чего у экспортёров не было возможности полноценно подготовиться к изменениям.

- Разрешительный порядок вместо свободного вводится для некоторых хладагентов, которые используются в бытовой и промышленной технике. Указанные вещества применяются примерно в 90% бытовых кондиционеров и 50% промышленных холодильников. Для рынка это решение стало полной неожиданностью, - рассказали журналистам в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники.

В настоящее время представители торговых сетей и экспортёры пытаются договориться с министерством об отсрочке введения новых правил или же временных послаблениях. Однако о достижении каких-либо договорённостей пока неизвестно.

При этом, даже если поставщики смогут постепенно адаптироваться к новым условиям, каким образом дополнительная бюрократическая процедура скажется на итоговой стоимости сплит-систем и холодильных установок, специалисты сейчас не берутся даже предполагать.

- На данный момент основная задача, стоящая перед всеми участниками отрасли, — преодолеть грядущий дефицит, чтобы летом, с наступлением жары, россияне не остались без кондиционеров, - приводит слова представителя ассоциации «Парламентская газета».