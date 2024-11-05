Синоптики назвали волгоградцам дату прощания с «Мартиной»

Общество 05.11.2024 14:24
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05.11.2024 14:24
Сильный ветер, который бушует в Волгоградской области, стихнет только к 8 ноября. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные регионального ЦГМС, 6 и 7 ноября скорость ветра в некоторых районах области и городе-герое будет достигать 8-13 метров в секунду с порывами до 15-20, в Волгограде – чуть меньше, с порывами 15-18 метров. А в пятницу, 8 ноября, ураган, наконец, покинет регион, уступив место ветерку до 4-9 метров в секунду днем.
А вот снег и мокрый снег с дождем еще задержатся в Волгоградской области. Эти осадки прогнозируют в районах региона вплоть до 8 ноября. В Волгограде снег, мокрый снег и дождь ожидается 7 ноября, а в последний рабочий день недели возможен только дождь. На дороги города при этом опустится туман.
Завтра, 6 ноября, и 7 ноября в области также будут наблюдаться и другие неблагоприятные погодные явления – гололедица, гололедно-изморозевые явления и туман.
Ранее, напомним, сообщалось о надвигающемся на волгоградский регион североатлантическом циклоне «Мартина», который принес 3 октября в область снег, снег с дождем, метель и штормовой ветер.
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