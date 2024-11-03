Волгоградцы по решению депутатов сутки проведут в Сталинграде





На въезде в Волгоград 19 ноября заменят дорожные указатели. Как сообщает V102.RU, ровно на сутки город-герой снова переименуют в Сталинград.

Дорожные знаки «Волгоград» на основных автомобильных въездах в город муниципальные дорожные предприятия заменят на дорожные знаки «Сталинград» в День начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.

Напомним, согласно решению городских депутатов, Волгоград становится Сталинградом девять раз в год:

19 ноября — в День начала контрнаступления советских войск под Сталинградом

2 февраля — в день окончания Сталинградской битвы

23 февраля — в День защитника Отечества

8 мая — в день присвоения звания «Город-герой»

9 Мая — в День Победы

22 июня — в День памяти и скорби

23 августа — в День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда

2 сентября — в день окончания Второй мировой войны

9 декабря — в День Героев Отечества

Напомним, ранее член Общественной палаты России Екатерина Мизулина поддержала переименование Волгограда в Сталинград.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»