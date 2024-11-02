Хорошее начало? Бастрыкина вновь заинтересовало отсутствие тепла в домах Волгограда





В Волгограде всё более и более пристальное внимание следователей привлекает ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве. Вслед за многоквартирными домами на ул. Северный городок, а также в посёлке Четвертый участок, председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин вынужден был отреагировать на жалобы горожан, замерзающих в Красноармейском районе областного центра.

- Жители домов на проспекте имени Столетова Красноармейского района Волгограда жалуются на холод в квартирах. Они отмечают, что после начала отопительного сезона тепло в домах не появилось, а управляющая компания не принимает никаких мер, - рассказали журналистам в пресс-службе СК России.

На сегодняшний день региональными следователями ситуация уже взята на карандаш. Организована доследственная проверка.

Отметим, по итогу изучения всех обстоятельств областному главку предстоит представить в центральный аппарат доклад о выявленных нарушениях, а также мерах, предпринятых для восстановления законных прав граждан.