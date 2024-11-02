



В Центральном районе Волгограда постепенно выходит на новый этап реставрация братской могилы защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий. Как сообщает ИА «Высота 102», специалисты, обновляющие мемориал на площади Павших Борцов, постепенно завершают укрепление основания сооружения и уже приступили к возвращению демонтированных ранее гранитных плит.

- Каждый блок прежней гранитной облицовки возвращают на свое место благодаря маркировке, нанесенной в ходе демонтажа. Натуральный камень закрепляют на бетонной конструкции при помощи специального состава и дополнительно фиксируют анкерами из нержавеющей стали. Стыки плит герметизируют водостойкой затиркой, - рассказали в пресс-службе администрации Волгограда.

В мэрии заверяют, что применяемые подрядчиком технологии позволят на десятилетия защитить объект от пагубного воздействия атмосферных явлений.

Кроме того, сейчас в самом разгаре возведение подпорных плит основания и формирование новой песчаной подушки мемориала.

- Облицовка гранитными плитами ведется на уже восстановленных участках конструкций, - уточнили в мэрии.

Отметим, братская могила является объектом культурного значения. На обновление мемориала из бюджета выделен 81 млн рублей. Работы по реставрации завершатся в 2025 году накануне 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, ещё 413,2 млн рублей власти выделили на благоустройство прилегающего сквера. Оба контракта выиграла компания АО «Приволжтрансстрой».

Фото: пресс-служба администрации Волгограда