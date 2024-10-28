



Жители поселка Гумрак Дзержинского района Волгограда в очередной раз обратились в редакцию ИА «Высота 102» с жалобой на стихийную свалку. По словам горожан, на улице Ленина возле ж/д путей вновь выросли необъятные горы мусора.

Напомним, ранее местные уже не раз ловили автомобилистов, которые сбрасывают крупногабаритные строительные отходы, а также автомобильные шины на улице Ленина. Совсем недавно, после решения суда, свалка мэрией была ликвидирована. Однако не прошло и месяца, как серые возчики снова захламили данную территорию.

Как отмечают жители Гумрака, растет свалка и по вине их соседей.

– Некоторые жители поселка, что греха таить, просто ленятся выносить мусор на официальную контейнерную площадку и продолжают скидывать мусор на то же самое место. Тащат все – и старую мебель, и объедки. Пытались бороться с такими нечистоплотными соседями, но все безрезультатно. Если человек грязнуля, то его уже никак не перевоспитать, – рассказал информагенnству один из местных жителей.





За короткий срок участок улицы Ленина в Гумраке заполнился старыми бытовыми приборами, деревянной мебелью, банками и прочим бытовым хламом.

– Таких недобросовестных жителей только штрафовать или заставлять самим разгребать все эти завалы, чтобы неповадно было. Может так они начнут думать о других людях? – подытоживают жители.

Фото: читатели V102.RU