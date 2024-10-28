Под Волгоградом чиновнику выписали штраф за «безмолвие»

Общество 28.10.2024 14:48
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28.10.2024 14:48
И.о.заместителя администрации Светлоярского района оштрафован за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 27 июня 2024 года в администрацию района поступило обращение местной жительницы по вопросу, связанному с земельными правоотношениями. Однако в установленный законодательством 30-дневный срок ответ заявительнице так и не был направлен.
По результатам проведенной проверки прокуратурой Светлоярского района области в отношении муниципального служащего возбуждено производство по делу об административном правонарушении.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 47 Светлоярского судебного района Волгоградской области ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.
В результате принятых прокуратурой мер жительница района в итоге получила ответ из администрации района.
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