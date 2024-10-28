Общество

Бочаров рассказал, на что потратили в регионе 209 млрд рублей

Общество 28.10.2024 12:05
0
28.10.2024 12:05


Губернатор Волгоградской области 28 октября провел совещание, на котором обсудил с участниками задачи по завершению текущих проектов развития, а также планы на предстоящие 10 лет.  Как было озвучено Андреем Бочаровым, за год в регионе на региональные проекты направили 209 млрд рублей. 

– В текущем году мы завершаем реализацию 48 региональных проектов развития, на которые из различных источников направлено более 209 млрд рублей, в том числе порядка 37 млрд рублей направлено на завершение работ на объектах социально-экономической сферы в этом году, – сообщил глава Волгоградской области. – Привлечение беспрецедентных по объемам средств позволило существенно обновить социально-экономическую инфраструктуру и заложить основу для дальнейшего развития региона и муниципальных образований Волгоградской области.

По словам Андрея Бочарова, созданная социально-экономическая инфраструктура к этому дню позволила волгоградской области  приступить к реализации программы развития  на новый десятилетний период – до 2034 года. 

– На сегодня в работе уже находятся 156 из 248 мероприятий, намеченных в рамках приоритетных проектов развития региона. Работа идет в плановом порядке. При этом по части объектов существует необходимость ускорения проводимых работ в целях обеспечения их ввода в установленные сроки. Но при этом обращаю ваше внимание, что качество выполняемых работ должно соответствовать заданным параметрам, – подчеркнул губернатор. 

Для своевременного завершения реализации проектов развития Волгоградской области и организации работ на следующий период глава региона поставил ряд задач: 

  • обеспечить в установленные сроки ввод объектов и проектов, намеченных на 2024 год, и выполнение запланированных объемов работ по переходящим объектам,  сдача которых намечена в  2025-м и последующие годы;
  • продолжить контроль достижения целевых показателей нацпроектов, а также полное освоение выделенных средств в текущем году и в целом по итогам 6-летнего цикла реализации национальных проектов; 
  • продолжить плановую работу по контрактации объектов и проектов развития следующего трехлетнего цикла 2025-2027 гг. и проектирование объектов следующих лет; 
  • предусмотреть в полном объеме в консолидированном бюджете региона средства для продолжения и завершения строительства всех запланированных объектов; 
  • быть в готовности к заключению соглашений с федеральными министерствами и ведомствами по финансированию, контрактации и реализации нацпроектов нового цикла.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.10.2024 15:47
Общество 28.10.2024 15:47
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.10.2024 15:16
Общество 28.10.2024 15:16
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2024 15:02
Общество 28.10.2024 15:02
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2024 14:48
Общество 28.10.2024 14:48
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2024 13:32
Общество 28.10.2024 13:32
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2024 13:31
Общество 28.10.2024 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2024 10:40
Общество 28.10.2024 10:40
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2024 09:14
Общество 28.10.2024 09:14
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2024 07:48
Общество 28.10.2024 07:48
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2024 21:12
Общество 27.10.2024 21:12
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2024 18:05
Общество 27.10.2024 18:05
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2024 16:57
Общество 27.10.2024 16:57
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2024 14:09
Общество 27.10.2024 14:09
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2024 13:06
Общество 27.10.2024 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2024 11:26
Общество 27.10.2024 11:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:47
Турнир по боевому самбо в Волгограде посвятили подвигу 6-ой роты псковских десантниковСмотреть фотографии
15:26
В Волгоградской области расчистили Яму от мусораСмотреть фотографии
15:16
Волгоградцам понадобятся зонтики на длинной рабочей неделеСмотреть фотографии
15:02
Двухметровые позитивные триптихи передали военному госпиталю в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:48
Под Волгоградом чиновнику выписали штраф за «безмолвие»Смотреть фотографии
13:32
В Волгограде на три дня перекроют улицу НовороссийскуюСмотреть фотографии
13:31
УК пообещала согреть замерзающих на ул. Северный городок волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
12:59
Адвокат: дело водителя BMW Александра Пака передали в волгоградское ГСУСмотреть фотографии
12:23
Волгоградская область поднялась на 1 строчку в научном рейтингеСмотреть фотографии
12:22
ПСБ запустил семейную ипотеку на строительство индивидуального жильяСмотреть фотографии
12:05
Бочаров рассказал, на что потратили в регионе 209 млрд рублейСмотреть фотографии
11:46
Полсотни подозрительных личностей задержали ночью в центре Волгограда силовикиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:39
Т2 дарит терабайт интернет-трафика покупателям новых iPhoneСмотреть фотографии
10:52
Под Волгоградом осудят лже-матьСмотреть фотографии
10:40
Ученый в интервью телеканалу заявил о необходимости перевода стрелокСмотреть фотографии
10:37
«Каустик» потерпел 10-е поражение в 10 матчах СуперлигиСмотреть фотографии
10:09
Под Волгоградом Kia Rio сбила насмерть 63-летнюю женщинуСмотреть фотографии
09:57
«Пропало и единственное видео с конфликтом». Переехавший волгоградку водитель BMW остается с правами и на свободеСмотреть фотографии
09:48
Под Волгоградом водитель «Волги» погиб в ДТП с «Нивой»Смотреть фотографии
09:42
В Волгограде по ошибке похоронили пенсионерку, обнаружив кости ее дочериСмотреть фотографии
09:35
В Волгограде маневренный локомотив снес легковушкуСмотреть фотографии
09:14
Под Волгоградом накормили и обогрели застрявших на дороге раненых бойцов СВОСмотреть фотографии
08:11
Бастрыкин дал новое поручение из-за разрушенного памятника в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:48
В Волгограде аварийную 2-этажку в мрачном месте спрячут за заборомСмотреть фотографии
21:12
В Волжском за месяц навалят деревьев на 1 миллион рублейСмотреть фотографии
20:06
Бояринцев после поражения «Ротора»: «Есть вопросы к команде и отдельным личностям»Смотреть фотографии
19:17
«Мы в тупике»: жители пяти хуторов в Михайловке оказались в транспортной блокадеСмотреть фотографии
18:05
В Волгоградской области ТВ-сигнал пропадет в трех населенных пунктахСмотреть фотографии
16:57
Осень, ты куда? Волгоград в оттенках золотого – в фоторепортаже ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
16:03
Худший матч? «Ротор» проиграл аутсайдеру Первой лиги в Уфе – 0:2Смотреть фотографии
 