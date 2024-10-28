Бочаров рассказал, на что потратили в регионе 209 млрд рублей





Губернатор Волгоградской области 28 октября провел совещание, на котором обсудил с участниками задачи по завершению текущих проектов развития, а также планы на предстоящие 10 лет. Как было озвучено Андреем Бочаровым, за год в регионе на региональные проекты направили 209 млрд рублей.

– В текущем году мы завершаем реализацию 48 региональных проектов развития, на которые из различных источников направлено более 209 млрд рублей, в том числе порядка 37 млрд рублей направлено на завершение работ на объектах социально-экономической сферы в этом году, – сообщил глава Волгоградской области. – Привлечение беспрецедентных по объемам средств позволило существенно обновить социально-экономическую инфраструктуру и заложить основу для дальнейшего развития региона и муниципальных образований Волгоградской области.

По словам Андрея Бочарова, созданная социально-экономическая инфраструктура к этому дню позволила волгоградской области приступить к реализации программы развития на новый десятилетний период – до 2034 года.

– На сегодня в работе уже находятся 156 из 248 мероприятий, намеченных в рамках приоритетных проектов развития региона. Работа идет в плановом порядке. При этом по части объектов существует необходимость ускорения проводимых работ в целях обеспечения их ввода в установленные сроки. Но при этом обращаю ваше внимание, что качество выполняемых работ должно соответствовать заданным параметрам, – подчеркнул губернатор.

Для своевременного завершения реализации проектов развития Волгоградской области и организации работ на следующий период глава региона поставил ряд задач: