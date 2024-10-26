Геннадию Карпухину было 47 лет. Его проводят с воинскими почестями и проведут траурный митинг.
Общество 26.10.2024 09:54
0
26.10.2024 09:54
Геннадию Карпухину было 47 лет. Его проводят с воинскими почестями и проведут траурный митинг.
Сегодня, 25 октября, в Жирновске Волгоградской области простятся с Геннадием Карпухины, погибшим в зоне СВО. Печальную новость сообщил и.о.главы Жирновского района Петр Мармура, передает V102.RU.- Он пошёл служить по контракту, по зову сердца, понимая, что сегодня нельзя оставаться безразличным к происходящему человеком. Мы не забудем о смелости Геннадия Геннадьевича Карпухина, его благородстве и преданности Родине, - написал чиновник в соцсетях.
Геннадию Карпухину было 47 лет. Его проводят с воинскими почестями и проведут траурный митинг.
В Волгограде открыли стелу Александре Пахмутовой26.10.2024 09:43
Общество 26.10.2024 09:43
Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина собралась в Волгоград25.10.2024 20:54
Общество 25.10.2024 20:54
Магнитные бури? Три подряд ДТП испортили вечер волгоградских автолюбителей25.10.2024 20:27
Общество 25.10.2024 20:27
В Волгограде половина жителей Тулака осталась без света25.10.2024 19:24
Общество 25.10.2024 19:24
В Волгоградской области высадили 55-милионное дерево акции «Сохраним лес»25.10.2024 19:11
Общество 25.10.2024 19:11
На Мамаевом кургане развернут 200-метровое Знамя Победы25.10.2024 18:37
Общество 25.10.2024 18:37
В Волгограде изменились маршруты трамваев из-за ДТП на ул. Ангарской25.10.2024 17:39
Общество 25.10.2024 17:39
Трое погибли и четверо пострадали в массовом ДТП на трассе в Волгоградской области25.10.2024 16:27
Общество 25.10.2024 16:27
В Волгограде на месяц закроют ж/д переезд у поселка Горьковский25.10.2024 15:14
Общество 25.10.2024 15:14
Волгоградцам с высоты показали благоустроенный проспект Металлургов25.10.2024 14:11
Общество 25.10.2024 14:11
Новые бесшумные электрички запустили в Волгограде25.10.2024 13:52
Общество 25.10.2024 13:52
Врачи продолжают бороться за жизнь волгоградки после наезда BMW25.10.2024 13:13
Общество 25.10.2024 13:13
В Волгограде футбольные фанаты организовали производство маскировки для нужд СВО25.10.2024 12:24
Общество 25.10.2024 12:24
УФАС выписало MegaMarket 200-тысячный штраф за неправду в рекламе25.10.2024 11:07
Общество 25.10.2024 11:07
Волгоградцев предупредили о сомнительном молоке из Тульской области25.10.2024 10:04
Общество 25.10.2024 10:04