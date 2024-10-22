Под Волгоградом временно закроют ж/д переезд на станции Филоново





В Новоаннинском районе Волгоградской области ограничат движение через железнодорожный переезд на станции Филоново. Как сообщает V102.RU со ссылкой на районную администрацию, движение будет приостановлено 24 и 25 октября с 9:00 до 16:30.

- Будут проводиться работы по смене УЗП и резинокордового настила в колее железнодорожного переезда, расположенного на 791-м километре 4 пк станции Филоново. В связи с проведением работ охраняемый железнодорожный переезд будет закрыт, - рассказали в пресс-службе администрации Новоаннинского района.

Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут и выбирать объездные пути для проезда.