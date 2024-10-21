Первый трамвай «Невский» заметили в Волгограде

В Волгограде приступили к обкатке первого трамвая «Невский». Трехсекционный состав из вагонов пройдет порядка 50 км по трамвайным путям маршрута №13 и наземной линии СТ.





Всего в Волгоград до конца года поступит 12 вагонов модели «Невский» для эксплуатации на линии СТ.

Напомним, в рамках инвестиционной программы для нужд Волгограда закуплены 62 трамвая моделей «Львенок» и «Невский». Трехсекционная модель «Невский» оснащена двумя кабинами, двери расположены по обе стороны бортов. Это позволяет эксплуатировать трамвай на линиях, не оснащенных разворотными кольцами, а также в условиях ремонта путей. 38 вагонов приобретено для работы на линии скоростного трамвая, а 24 единицы - для обслуживания других маршрутов.

Фото администрации Волгограда