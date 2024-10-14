Общество

Вновь раньше срока: мэрия Волгограда пообещала начать отопительный сезон с 17 октября

Общество 14.10.2024 10:11
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14.10.2024 10:11


Власти Волгограда сообщили о досрочном запуске отопительного сезона. Как сообщает ИА «Высота 102», тепло в дома волгоградцев должно быть подано 17 октября. При этом, на фоне резкого похолодания, уже сейчас по заявкам руководителей началась подтопка детских садов, школ, больниц и других социальных учреждений.

- Администрация приняла решение о начале отопительного сезона, не дожидаясь предусмотренного нормативами периода, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней установится ниже восьми градусов по Цельсию, — рассказали журналистам в пресс-службе мэрии.

При этом чиновники подчёркивают, что, по их данным, похолодание носит временный характер и во второй половине октября температура будет существенно выше. По мнению властей, данное обстоятельство давало основание отложить запуск отопительного сезона, однако было принято решение всё же пойти навстречу замерзающим жителям.

После старта отопительного сезона оперативность подачи тепла конечным потребителям во многом зависит от специалистов УК, которые обязаны своевременно настроить внутридомовые сети, а также развоздушить стояки.

В настоящее время мэрией запущена горячая линия, где специалисты готовы проконсультировать собственников жилых помещений по всем вопросам, связанным с подачей тепла: 8 (8442) 60-66-00.

Напомним, губернатор Волгоградской области ещё 19 сентября поручал региональным и муниципальным властям предусмотреть возможность досрочного старта отопительного сезона. Многие муниципальные районы Волгоградской области начали исполнять наказ руководителя региона ещё на прошлой неделе.

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