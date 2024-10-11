Общество

В Волгограде подготовят программу ремонта и развития облбольницы №1

Общество 11.10.2024 11:26
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11.10.2024 11:26


Пятилетнюю программу развития крупнейшего в Волгоградской области медицинского комплекса - областной больницы №1 - подготовят до конца 2024 года. Такое поручение, как сообщили V102.RU в администрации региона, сегодня, 11 октября, дал губернатор Андрей Бочаров.

В настоящее время в областной больнице идет ремонт и строительство новых корпусов, благоустраивается территория. Губернатор осмотрел ход проводимых работ и поставил задачи подчиненным.

Больница изменилась — прогресс серьезный. Но требуется дальнейшее продолжение работы. В течение следующих пяти лет должны быть завершены все основные работы по развитию первой областной больницы с учетом сформулированных в ходе этой рабочей поездки предложений. Сюда приезжают люди со всей области для получения медицинской помощи — здесь нужно все привести в порядок, — отметил Андрей Бочаров.


В областной больнице №1 уже отремонтированы и приведены в порядок более 12,5 тыс. кв. м площадей. Уже в 2025 году здесь начнет работу передовой ЛОР-центр — сейчас идет ремонт корпуса под размещение профильной службы. По словам главного врача Наталии Кушнирук, ЛОР-центр разместится в двухэтажном корпусе № 8 и структурно объединит ЛОР-отделения для оказания медицинской помощи взрослым и детям, включая сурдологический центр, обеспечив преемственность оказания медпомощи пациентам с ЛОР-патологией на всех этапах лечения. 

Масштабными работами охвачен и корпус № 4, где располагается нейрохирургический центр. Здание имеет статус объекта культурного наследия, что предусматривает особенно отношение к восстановлению его внешнего облика. Капремонт здания и всех помещений с полным обновлением операционного блока завершат в 2025 году.


По словам губернатора, в ходе подготовки 5-летней программы развития облбольницы должны быть учтены не только вопросы обновления оставшихся отделений, корпусов, но и предусмотрены аспекты организации инновационных и востребованных площадок. В их числе — оснащенный по передовым стандартам центр глазных болезней, центр подготовки кадров. Большая территория позволяет построить с нуля модульный центр для обучения студентов и ординаторов профильных кафедр ВолгГМУ.

Также на территории больницы планируют построить отдельный корпус реабилитации.

- Вопрос очень актуальный. Какая реабилитация здесь будет находиться, какие профили — с этим нужно определиться на этапах проектирования. Приоритет — оказание помощи участникам СВО, ветеранам боевых действий, а в целом помощь будет оказываться всем жителям Волгоградской области, — пояснил глава региона.

Волгоградская областная больница №1 - крупнейшее в регионе многопрофильное медучреждение третьего — самого высокого уровня — уровня оказывает плановую, срочную и экстренную стационарную медпомощь в режиме 24/7. Обеспечивается 160 тысяч посещений и 15 тысяч операций в год. В составе больницы сформированы 14 новых отделений и служб, построена площадка для санитарной авиации. На ремонты, дооснащение и развитие направлены 1,5 млрд рублей.

Фото: администрации Волгоградской области

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