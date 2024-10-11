В Дзержинском районе Волгограда в выходные подключат новый водовод

Работы по переврезке в водопроводную сеть нового участка трубопровода продут в выходные в Дзержинском районе Волгограда на пересечении улицы Качинцев и проспекта Жукова. Об этом, как передает V102.RU, сообщили в «Концессий водоснабжения».

Из-за подключения нового водовода с 10 утра 12 октября до 9 утра 13 октября будет ограничена подача ресурса в ряд домов по улицам Рионской, Хорошева, К. Либкнехта и проспекту им. маршала Жукова. Полный список адресов опубликован на сайте «Концессий».

- Обращаем внимание горожан, что для сброса воды из коммуникаций планируется открытие пожарного гидранта по улице Качинцев, 95. Возможный излив воды из колодца по данному адресу – штатная ситуация, - предупредили в компании.

Фото из архива V102.RU