В Волгограде автохам на «Ниве» вскарабкался по ступеням набережной





В Волгограде автохам решил устроить опасную езду по ступеням на нижней террасе набережной. Как сообщает V102.RU, шуточный видеоролик с нарушениями правил дорожного движения выложил сам владелец авто.





В начале видео автомобиль марки «Нива» с госномером «Н972ВН» сначала красуется при спуске на ступенях. А уже после идет видеоряд , где автомобиль по тем же ступеням поднимается обратно наверх. Весь ролик сопровождают ироничные подписи.

Наверное, автовладелец еще не подозревает, что после обнаружения данного видео сотрудниками Госавтоинспекции ему будет не до шуток.

Фото: Волгоград Без Цензуры / t.me