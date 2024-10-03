Общество

Инаугурацию Андрея Бочарова покажут на голубых экранах

Общество 03.10.2024 19:48
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03.10.2024 19:48


В Волгограде 4 октября в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» пройдет инаугурация избранного на новый срок губернатора Андрея Бочарова. Как сообщает ИА «Высота 102», начало церемонии вступления в должность главы Волгоградской области запланировано на 12.00. 

Напомним, что, по данным Избирательной комиссии Волгоградской области, Андрей Бочаров одержал победу на прошедших в сентябре выборах с результатом 79,68%. 

Гостями инаугурации в музее-панораме станут жители Волгоградской области, получившие накануне пригласительные билеты. Как правило, это руководители силовых ведомств, вузов, депутаты областной и Государственной дум, почетные жители региона. 

Все остальные смогут понаблюдать за церемонией со стороны – у экранов телевизоров. Онлайн-трансляцию обещает организовать один из волгоградских каналов. 

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