Организатор незаконной миграции в Волгограде ответит за преступление перед судом





В Волгограде 60-летнюю местную жительницу обвиняют в организации незаконной миграции и даче взятки – по ч. 3 ст. 291 УК РФ и п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Как сообщает ИА «Высота 102», женщина придумала целую преступную схему, чтобы легализовать пребывание иностранных граждан в регионе. В том числе, за денежное вознаграждение мигрантам удавалось без труда сдавать языковые экзамены.

– Расследованием установлено, что обвиняемая перевела 75 тысяч рублей на банковскую карту специалисту по учебно-методической работе одного из образовательных учреждений за оказание содействия в сдаче экзаменов рядом иностранных граждан и получении ими сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства Российской Федерации, – сообщила 3 октября официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

Но и это не все. Обвиняемая и указанный сотрудник образовательного учреждения организовали незаконное пребывание 25 иностранных граждан на территории Волгоградской области. Для этого они указали недостоверные сведения о принимающей стороне и работодателях.

– Вину в инкриминируемом деянии женщина полностью признала. Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения, – передает представитель прокураты. – Уголовное дело в отношении сообщницы обвиняемой выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.

Обвиняемой грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что в комитет ГД направлено пять законодательных инициатив, направленных на ужесточение уголовного наказания за преступления в сфере миграции.