



В Дзержинском районе Волгограда жители частного сектора тренируют дыхание и запасаются отравой от грызунов из-за мусорного коллапса. Как сообщает ИА «Высота 102», вот уже несколько месяцев горожане задыхаются из-за огромной свалки, образовавшейся на месте некогда благоустроенной контейнерной площадки. В своих бедах волгоградцы винят муниципалитет.







- У нас в микрорайоне на весь частный сектор была единственная контейнерная площадка. Располагалась она по адресу: ул. Продольная, д. 31б. Она была оборудована по всем правилам: имела бетонное основание, ограждение. Здесь были установлены железные баки. Проблемы начались весной 2023 года, когда по вине компании «Ситиматик-Волгоград» у нас перестали вывозить отходы. Постепенно городские службы разгребли мусорные завалы, однако место для сбора отходов оказалось повреждено спецтехникой, — рассказала журналистам жительница одного из близлежащих домов Елена Потапова.

Волгоградцы в течение года многократно обращались к властям с просьбой привести площадку в порядок. Однако, по словам местных жителей, сначала муниципалитет кивал на отсутствие в бюджете средств на данные работы, а в 2024 году и вовсе полностью демонтировал контейнерную площадку.

- Ограждение убрали, железные контейнеры куда-то вывезли. При этом нас никто об этом даже и не предупредил. Естественно, люди как носили сюда мусор, так и продолжают носить. А что нам делать, альтернативы никакой нет, — сетует женщина.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в администрацию Волгограда с просьбой прокомментировать произошедшие с контейнерной площадкой метаморфозы. Власти признали, что поблизости нет других мест для накопления ТКО, однако в этом не видят никакой трагедии.

- Контейнерная площадка, располагавшаяся на ул. Продольной, была исключена из реестра в связи с обращением телекоммуникационной организации, так как находилась в охранной зоне подземных коммуникаций. В настоящее время на территории ул. Продольной и ряда других прилегающих улиц региональным оператором организован бестарный сбор мусора, — рассказали в пресс-службе администрации Волгограда.

При этом, по словам горожан, ни районные, ни городские власти своевременно не уведомили жителей о том, что контейнерная площадка вычеркнута из территориальной схемы, а на прилегающей территории организован бестарный способ сбора отходов.

- Если честно, впервые слышу это от вас. У нас никто о бестарном способе не знает. Странно, что в 21 веке у администрации до сих пор возникают проблемы с доведением той или информации. Всё же столько пабликов, чатов всяких создано и поддерживается за бюджетный счёт. Неужели нигде нельзя было написать какую-то заметку, объявление, — задаётся вопросом Елена Потапова.

После демонтажа единственной в частном жилом массиве контейнерной площадки на ул. Продольной образовались огромный мусорный развал. Естественно, что отходы привлекают сюда животных. Местные жалуются на засилье стай собак и крыс. Кроме того, в летний период невозможно было открыть окна из-за неприятного запаха.

- Собаки постоянно потрошат мусорные пакеты. Постепенно их содержимое мы с соседями вынуждены собирать на своих участках. У нас в регионе отдалённые сёла постепенно переходят с бестарного на контейнерный способ сбора отходов, а здесь, получается, нас опять откатили в какой-то каменный век. Почему нельзя создать нормальные условия для сбора отходов? Для чего провоцировать образование незаконных свалок? Ведь потом наверняка скажут, что это мы, жители частного сектора, виноваты в их появлении, — добавляет волгоградка.

Отметим, ранее редакция неоднократно сообщала о выделении властями Волгограда миллионов рублей на ликвидацию стихийно возникших в городе свалок. Как правило, большинство из таких злачных мест находятся или же в частном секторе, или же на прилегающих территориях.

Фото и видео: Елена Потапова