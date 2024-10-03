Юные представители Детского совета по туризму побывали на комбинате готового питания в Волгограде

В рамках Всемирного дня туризма представители Детского совета по туризму посетили производственно-логический комплекс ООО «Виво Маркет» — одно из крупнейших предприятий питания и производства готовой продукции в ЮФО. Целью визита стал тест-драйв экскурсионной программы для дальнейшего включения локации в детские маршруты по Волгоградской области.

Юные волгоградцы побывали на производственной площадке предприятия и во время обзорной экскурсии познакомились с процессом изготовления продукции, изучили состав детского школьного питания и оценили технологию его производства. Также специалисты «Виво Маркет» подготовили для ребят небольшой тематический квест с яркими ребусами, а в завершение школьники приняли участие в мастер-классе по украшению пончиков.

— Я рад, что смог поучаствовать в этом мероприятии. Теперь я знаю больше о том, как работает предприятие, и это было увлекательно, — сказал ученик школы No26 Никита Антошкин.

Подобные мероприятия позволяют юным экспертам лучше понять процесс производства продуктов питания, что может способствовать повышению интереса к рабочим профессиям и развитию внутреннего туризма.

— Мне очень понравилось на предприятии. Я уверена, что посещение комбината «Виво Маркет» будет интересно моим друзьям, одноклассникам и ребятам из других регионов, — поделилась впечатлениями восьмиклассница Дарья Назаренко. — Могу сказать с полной уверенностью, что «Виво»-экскурсия одобрена Детским советом!

Отметим, ключевой целью детского совета по туризму является вовлечение детей в вопросы развития детского туризма на территории города и региона. Члены совета принимают участие в подготовке мероприятий, а также в разработке новых туристических маршрутов, что способствует достижению целей национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Фото: пресс-служба ООО «Виво Маркет»

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