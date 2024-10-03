Пользователи сообщают о сбое в работе мессенджера Telegram





Пользователи популярного мессенджера Telegram 3 октября столкнулись с проблемами при загрузке новых сообщений. Как сообщают жители Волгограда, сбой возник около 14.00 и до сих пор проблема не разрешилась.

Отметим, что согласно сервису Сбой.рф, жалобы на работу мессенджера стали фиксироваться сегодня с 11.00. Набольшее количество сообщений о сбое пришлось на 14.00. Сейчас, по данным сервиса, работа Telegram постепенно входит в штатный режим.

Меж тем, по данным ИА «Высота 102», загрузка видеоконтента занимает более 15 минут. Кроме того, в пабликах не работает поиск.





Отметим, что и минувшей ночью мессенджер работал корректно далеко не у всех пользователей, а последний массовый всплеск жалоб фиксировался 1 октября.