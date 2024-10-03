



В Волгоградской области сотрудники регионального управления ФСБ России почтили память Александра Кораблева, погибшего в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе в 2001 году. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградские чекисты побывали на могиле коллеги, а также приняли участие в торжественной линейке в Новополтавской средней школе, которая носит имя майора Кораблева.

– В преддверии годовщины гибели Александра Кораблева, в Старополтавском районе сегодня также состоялся круглый стол на тему: «Есть ли место подвигу». В возложении цветов на могиле приняли участие учащиеся, учителя школы и коллеги Александра, – рассказали информагентству в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

Александр Кораблев погиб 5 октября 2001 года, решая задачи контртеррористической операции по восстановлению конституционного строя и правопорядка в борьбе с вооруженными бандформированиями на территории Чеченской Республики.

В тот день он возглавил оперативную группу, выехавшую на разведку местности. При подъезде к населенному пункту Керлаюрт Грозненского района автомобиль с сотрудниками подорвался на управляемом фугасе и подвергся обстрелу. Двое военнослужащих, в том числе командир, получили тяжелые ранения. Сотрудники заняли круговую оборону и вступили в бой. Подоспевшими на помощь силами банда была рассеяна. От полученных ранений офицер скончался на месте боестолкновения.

– За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные в борьбе с преступностью, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации награжден орденом Мужества посмертно, – напоминают в волгоградском УФСБ.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области