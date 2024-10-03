Открытие «Динамо Арены» в Волгограде: видеосюжет ИА «Высота 102»

В Волгограде 3 октября при участии сотен жителей Волгоградской области состоялось долгожданное для спортсменов и их наставников событие – открытие нового спортивного комплекса «Динамо Арена». Сооружение, сообщает ИА «Высота 102», возвели в рекордные сроки, и теперь Волгоград сможет принимать здесь соревнования самого высокого уровня по игровым видам спорта.

Корреспонденты информагентства побывали на открытии. О том, как это было, – в нашем сюжете.





Отметим, что на трибунах «Динамо Арены» смогут одновременно размещаться до 1500 зрителей. В распоряжении спортсменов здесь: зал для гандбола и других видов спорта, просторные раздевалки и душевые, корт для большого тенниса, где занимаются и взрослые и дети.

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»