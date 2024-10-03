Общество

«Яблоку негде упасть»: в Волгограде с аншлагом открыли новый комплекс «Динамо Арена»

Общество 03.10.2024 18:39
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03.10.2024 18:39


Сотни волгоградцев – профессиональные спортсмены и только начинающие, представители власти, включая губернатора региона Андрея Бочарова, и средств массовой информации – сегодня, 3 октября, пришли на открытие нового спорткомплекса на ул. Новороссийской, 2 «Динамо Арена». Как сообщает спортивный обозреватель ИА «Высота 102», отдельных слов заслуживает атмосфера, царившая на открытии, – как и говорили уже волгоградские гандболистки, несмотря на кардинальные и масштабные изменения, здесь по-прежнему ощущается особый «динамовский дух». 

Как ранее уже сообщала «Высота 102», новый многофункциональный спортивный комплекс «Динамо Арена» возвели на месте старого спортивного зала, который с течением времени не только перестал отвечать предъявляемым требованиям, и попросту стал некомфортен для проведения тренировок и игр. Новую арену на ул. Новороссийской возвели за рекордные 9 месяцев. И сегодня, в день открытия, «Динамо Арена» вошла в число спортивных сооружений региона, где стало возможно принимать соревнования по различным видам спорта самого высокого уровня. 


По информации корреспондента ИА «Высота 102», в торжественной церемонии открытия «Динамо Арены» приняли сегодня участие председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Анатолий Гулевский, глава областной организации общества «Динамо» - начальник УФСБ России по Волгоградской области Александр Ларин, губернатор региона Андрей Бочаров. Также с приветственным словом к гостям важного события обратился Почетный гражданин города-героя Волгограда Юрий Староватых. 

Это лучший «динамовский» объект, который сдается за последние три года в регионах. Он принесет большую пользу, – высказал уверенность Анатолий Гулевский. Он также подчеркнул, что модернизация важного для «динамовцев» и всех жителей Волгограда объекта является практической реализацией соглашения о сотрудничестве, заключенного физкультурно-спортивным обществом с администрацией Волгоградской области.


Андрей Бочаров, в свою очередь, сказал, что подобные комплексы должны появиться во всех районах Волгограда и области. 

Проект удачный. Его удалось реализовать в сжатые сроки. В Волгограде не хватает спортивных объектов. В 10-летних планах, программах мы уделяем значительное внимание развитию массового, детского, спорта высших достижений, созданию условий для популяризации, продвижению здорового образа жизни, – сказал губернатор, поблагодарив руководство «Динамо» за стратегическое партнерство.


В эти минуты в новом зале «Динамо Арены» волгоградские гандболистки встречаются с соперницами из «Астраханочки». Ранее спортсменки уже поделились первыми впечатлениями от арены, заявив, что теперь их тренировочная база и место проведения будущих соревнований соответствуют лучшим мировым стандартам. 

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