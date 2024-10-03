В Краснооктябрьском районе Волгограда в ходе строительных работ обнаружили останки советского воина на территории храма Святого Праведного Иоанна Кронштадтского. В эксгумации красноармейца приняли участие члены поискового отряда Волгоградской академии МВД, передает V102.RU.
Предварительно установлено, что останки принадлежат солдату 62-й Армии, который погиб при защите Сталинграда на рубеже 1942-1943 гг.
Позже останки передадут на военно-мемориальное кладбище советских воинов «Россошки» для церемонии перезахоронения.
Фото: Волгоградская академия МВД России / vk.com