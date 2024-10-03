Общество

В Правительстве России рассказали, какие выплаты полагаются участникам СВО за ордена и медали

Общество 03.10.2024 17:40
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03.10.2024 17:40


Российским военнослужащим, отличившимся во время специальной военной операции по защите Донбасса, полагаются не только госнаграды, но и финансовый бонус. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Российскую газету», военнослужащие могут рассчитывать на поощрение в размере пяти окладов, установленных по воинской должности.

- Выплата положена как за медали, так и за ордена, - говорится в публикации правительственного портала «Объясняем.рф», на которую ссылаются журналисты.

Отметим, для участников СВО как на федеральном, так и на региональном уровнях предусмотрены многочисленные льготы и преференции. Механизмы поддержки военнослужащих постоянно расширяются и совершенствуются. К примеру, бойцы и их семьи освобождены от уплаты налога на имущество. Кроме того, дети участников спецоперации могут рассчитывать на бесплатное питание в детсадах, школах и колледжах.

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