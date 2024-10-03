



Российским военнослужащим, отличившимся во время специальной военной операции по защите Донбасса, полагаются не только госнаграды, но и финансовый бонус. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Российскую газету», военнослужащие могут рассчитывать на поощрение в размере пяти окладов, установленных по воинской должности.

- Выплата положена как за медали, так и за ордена, - говорится в публикации правительственного портала «Объясняем.рф», на которую ссылаются журналисты.

Отметим, для участников СВО как на федеральном, так и на региональном уровнях предусмотрены многочисленные льготы и преференции. Механизмы поддержки военнослужащих постоянно расширяются и совершенствуются. К примеру, бойцы и их семьи освобождены от уплаты налога на имущество. Кроме того, дети участников спецоперации могут рассчитывать на бесплатное питание в детсадах, школах и колледжах.