Волжанина осудят за фиктивное сожительство с шестью мигрантами





В Волжском полицейским удалось выявить очередного владельца «резиновой квартиры». Как сообщает ИА «Высота 102», один из местных жителей помог легализоваться шестерым мигрантам.

- Сотрудники полиции г. Волжского выявили факт фиктивной постановки на регистрационный учёт 42-летним местным жителем шестерых граждан Средней Азии, якобы с предоставлением им жилого помещения по месту жительства, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

При этом по факту ни хозяин недвижимости, ни шесть его знакомых к сожительству расположены не были. По договорённости, после улаживания бюрократических формальностей, последние должны были проживать в другом месте.

Отметим, в отношении волжанина возбуждено уголовное дело за фиктивную постановку на учёт иностранных граждан. Ему грозит до 3-х лет лишения свободы.

Фото из архива ИА «Высота 102»