Ну могут же! Сквер в честь новых регионов в Волгограде показали с высоты





Уникальный сквер в честь новых регионов России в Волгограде сняли с высоты птичьего полета. Общественную территорию на ул. 7-й Гвардейской в центре города-героя открыли сегодня, 30 сентября, – в день воссоединения России с Донбассом.

Напомним, что концепцию сквера предложили в ходе молодежного фестиваля в 2023 году его участники. Согласно задумке молодежи, появившиеся в общественном пространстве арт-объект «Мирный атом» напоминает о Запорожской области из-за расположенной там АЭС. Конструкцию «Крымский мост» установили в честь воссоединения Крыма с Россией. Арт-объект «Город роз» посвящен Донецку, а композиция «Луганский уголь» - природным богатствам Донбасса. «Маяк» посвящен 70-метровому гиперболоидному маяку в Херсонской области, а «Графская пристань» будет напоминать волгоградцам и гостям города о Севастополе.





К слову, арт-объекты в уникальном сквере сегодня презентовали публике студенты волгоградских ссузов и вузов, приехавшие в город-герой из новых регионов.

Преображения прогулочной зоны вдоль одной из самых оживленных улиц в центре Волгограда местные жители, отметим, ждали ни один десяток лет. В последние годы и вовсе зеленую зону облюбовали автохамы, а из-за отсутствия полива здесь ежегодно погибали высаженные еще в советские годы деревья. Сегодня же сквер каждый вечер привлекает десятки горожан, среди которых и семьи с детьми, и молодежь, и пенсионеры.

Фото, видео: администрация Волгограда