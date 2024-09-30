В Волгограде временный дом для «хвостиков» готовят к холодам





В пункте содержания бездомных животных волгоградского МБУ «Северное» сейчас горячая пора. Несмотря на то, что осень в этом году выдалась теплая и солнечная, сотрудники уже готовятся к предстоящим холодам, чтобы обеспечить «хвостикам» сытую и теплую жизнь. В пункте содержания бездомных животных волгоградского МБУ «Северное» сейчас горячая пора. Несмотря на то, что осень в этом году выдалась теплая и солнечная, сотрудники уже готовятся к предстоящим холодам, чтобы обеспечить «хвостикам» сытую и теплую жизнь.

С учетом потребностей уже и следующего года здесь уже закупили 20 тонн кормов для собак, которые находятся в приюте до и после операций по стерилизации. Но даже избыток кормов не отменяет щенячьей радости обитателей приюта, когда к ним приезжают волонтеры с «вкусняшками» - косточками и несъеденными детскими кашками, которые отдают им в дошкольных учреждениях. Такому подспорью в пункте содержания животных всегда рады. А в холода, которые уже не за горами, теплая еда – это залог того, что собака будет чувствовать себя комфортно даже при минусовых температурах. С учетом потребностей уже и следующего года здесь уже закупили 20 тонн кормов для собак, которые находятся в приюте до и после операций по стерилизации. Но даже избыток кормов не отменяет щенячьей радости обитателей приюта, когда к ним приезжают волонтеры с «вкусняшками» - косточками и несъеденными детскими кашками, которые отдают им в дошкольных учреждениях. Такому подспорью в пункте содержания животных всегда рады. А в холода, которые уже не за горами, теплая еда – это залог того, что собака будет чувствовать себя комфортно даже при минусовых температурах.





Заготовило учреждение и солому, которая используется в качестве согревающих подстилок в будках и вольерах. Такая подстилка к тому же упрощает санитарную уборку в сильный мороз. Заготовило учреждение и солому, которая используется в качестве согревающих подстилок в будках и вольерах. Такая подстилка к тому же упрощает санитарную уборку в сильный мороз.

Уже в ближайшее время сотрудники пункта содержания животных приступят к утеплению вольеров и ремонту теплых будок по избежание сквозняков, которые могут вызвать простуду и осложнения у собак в послеоперационный период. Уже в ближайшее время сотрудники пункта содержания животных приступят к утеплению вольеров и ремонту теплых будок по избежание сквозняков, которые могут вызвать простуду и осложнения у собак в послеоперационный период.





Но пока позволяет погода и учреждение не перешло на зимний график работы, самые маленькие постояльцы приюта резвятся на «детской» площадке – в просторной и оборудованной песочницами и игровыми элементами зоне выгула. Малыши, оставшиеся без мам и подобранные на улицах сотрудниками пункта содержания безнадзорных животных, по-прежнему ждут тех, кто может подарить им дом и заботу. В учреждении напоминают, что желающие взять щенков из приюта, могут рассчитывать на бесплатную операцию по стерилизации при достижении ими соответствующего возраста, которую проведут здесь ветеринары. Но пока позволяет погода и учреждение не перешло на зимний график работы, самые маленькие постояльцы приюта резвятся на «детской» площадке – в просторной и оборудованной песочницами и игровыми элементами зоне выгула. Малыши, оставшиеся без мам и подобранные на улицах сотрудниками пункта содержания безнадзорных животных, по-прежнему ждут тех, кто может подарить им дом и заботу. В учреждении напоминают, что желающие взять щенков из приюта, могут рассчитывать на бесплатную операцию по стерилизации при достижении ими соответствующего возраста, которую проведут здесь ветеринары.





По словам директора МБУ «Северное» Евгения Головко, учреждение сегодня без проблем выполняет муниципальное задание по реализуемой сегодня программе ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация и возврат животного в среду обитания. По словам директора МБУ «Северное» Евгения Головко, учреждение сегодня без проблем выполняет муниципальное задание по реализуемой сегодня программе ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация и возврат животного в среду обитания.

- На конец сентября сотрудниками учреждения отловлено 2500 особей при муниципальном плане в 3000 бездомных животных, - рассказал руководитель МБУ. – 2100 собак уже прошли процедуры по ОСВВ. - На конец сентября сотрудниками учреждения отловлено 2500 особей при муниципальном плане в 3000 бездомных животных, - рассказал руководитель МБУ. – 2100 собак уже прошли процедуры по ОСВВ.





Евгений Головко в очередной раз призвал волгоградцев более ответственно относиться к животным, которых горожане берут в свои семьи. Евгений Головко в очередной раз призвал волгоградцев более ответственно относиться к животным, которых горожане берут в свои семьи.

- Сегодня мы вынуждены были взять на пожизненное содержание несколько собак агрессивных пород, от которых отказались хозяева, чтобы предотвратить опасные встречи с такими животными на улицах города, - продолжил собеседник V102.RU. – Чтобы не делать несчастными людей и животных, нужно хотя бы заранее узнать все нюансы пород, которые люди готовы брать к себе в дом. И содержать таких животных в строгом соответствии с правилами. Но можно и не рисковать своей и чужими жизнями, а выбрать себе доброго, стерилизованного и привитого питомца в нашем приюте. - Сегодня мы вынуждены были взять на пожизненное содержание несколько собак агрессивных пород, от которых отказались хозяева, чтобы предотвратить опасные встречи с такими животными на улицах города, - продолжил собеседник V102.RU. – Чтобы не делать несчастными людей и животных, нужно хотя бы заранее узнать все нюансы пород, которые люди готовы брать к себе в дом. И содержать таких животных в строгом соответствии с правилами. Но можно и не рисковать своей и чужими жизнями, а выбрать себе доброго, стерилизованного и привитого питомца в нашем приюте.





И надо сказать, этот процесс уже набирает обороты в Волгограде. С каждым годом увеличивается количество бездомышей, которых после стерилизации забирают под свою опеку горожане. А это значит, что несоциализированных и непредсказуемых животных на улице станет меньше. И надо сказать, этот процесс уже набирает обороты в Волгограде. С каждым годом увеличивается количество бездомышей, которых после стерилизации забирают под свою опеку горожане. А это значит, что несоциализированных и непредсказуемых животных на улице станет меньше.









Фото Павла Мирошкина/V102.RU