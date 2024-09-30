Родители школьников нацелились на столичное образование





Многие волгоградцы всерьез рассматривают возможность переезда в другой регион, чтобы дать своему чаду качественное образование. Как правило, взгляд обращен в сторону Москвы. Поэтому редакция решила выяснить, чем первопрестольная пленит наших земляков.

В этом году ВЦИОМ провел опрос среди 1600 родителей по всей стране. Почти половина опрошенных была готова к переезду в Москву для получения детьми образования в Белокаменной. В столице хотят учиться и сами школьники. ВЦИОМ расспросил 1000 учеников 5–10 классов из разных регионов об обучении в Москве. Большинство ребят хотят получать среднее образование в столице. Причины: образование лучше, чем в регионах, техническое оснащение школ и преподавание – более качественные и есть возможность в будущем построить успешную карьеру.





Мнение детей и родителей подтверждает статистика. В прошлом году более 2200 московских школьников получили высшие 100 баллов на ЕГЭ хотя бы по одному предмету, в то время как общее число всех региональных стобалльников составило чуть более 7000.

Родители, в поисках учебного заведения для своих детей, смотрят не только на расположение учебного заведения, но и принимают во внимание техническое оснащение школ, где дети сполна смогут получать все необходимое для всестороннего развития. Для полноценного обучения уже мало только качественной учебной программы и хороших преподавателей. Обязательными становятся наличие компьютерных классов, различных научных и творческих лаборатории, спортивных залов и стадионов.





Новый подход

Характерный пример можно найти в Новой Москве — ГБОУ школа №2070, образовательная площадка «Энергия». За короткий промежуток времени образовательное учреждение вошло в число лучших школ Москвы.

В этом году 39 выпускников «Энергии», расположенной в жилом районе «Скандинавия» получили золотые медали, 25 — серебряные, 7 — сдали ЕГЭ на 100 баллов. Более 100 учеников стали призерами и победителями научно-практических конференций и различных Олимпиад. Неудивительно, что по итогам 2023–2024 учебного года школа вошла в топ-20 лучших образовательных учреждений столицы.





— Наша школа гордится своими выпускниками, их результатами. Безусловно, успех каждого ребенка в значительной степени зависит и от эффективности использования образовательных пространств. ГК «А101» передала нам школу «Энергия» в 2022 году с удивительными архитектурными решениями. И уже сейчас мы видим через результаты детей, как профессионально педагогический коллектив владеет технологиями и приемами работы в современных образовательных пространствах, — говорит директор ГБОУ школа №2070 Ольга Афанасьева.

Геометрия пространства продумана до мелочей. На переменах ученики могут в просторном атриуме спокойно подготовиться к следующему уроку, сделать домашнее задание или просто пообщаться со сверстниками из параллели на удобных мягких пуфах. Зимой вертикальное пространство у главного входа торжественно занимает новогодняя ель, создающая атмосферу уюта и праздника. В здании предусмотрено 56 учебных классов, все они оборудованы современными экранами и аудиосистемой. Школьная спортивная зона включает в себя футбольное поле площадью 1000 квадратных метров и большой спортзал. Помимо всего работает много всевозможных кружков и секций для дополнительного образования.

— Наши дети, ученики «Энергии», как будто на самом деле заряжаются успехом и позитивом, оказываясь внутри здания школы. Вместо закрытых классов и душных помещений — просторные атриумы и с панорамными окнами. Здесь есть большой лабораторный блок, мастерские, центр прототипирования. Мои дети готовы находиться здесь буквально 24 часа в сутки. Поэтому даже в выходные в школьных лабораториях можно увидеть ребят, — рассказал экс-волгоградец Андрей Кесарев, а теперь житель района «Скандинавия» в Новой Москве.





Новый уровень образования

Образовательными учреждениями может похвастаться не только «Скандинавия», но и другие районы Новой Москвы. К примеру, в «Прокшино» строится еще одно здание «Школы Ямбурга» (№109). В прошлом году образовательное учреждение было включено в топ-20 лучших московских школ.

Ребята учатся под руководством автора уникальной образовательной методики Евгения Ямбурга — директора школы. Суть ее заключается в том, что учебная система подстраивается под возможности и потребности школьника, в отличие от традиционной школы, где все ровно наоборот. Максимальному раскрытию детского потенциала в «Школе Ямбурга» поспособствуют химико-биологические лаборатории для изучения медицины, проектная мастерская Фаблаб, IT-полигон, планетарий, информационный библиотечный центр, студия живописи и графики, гончарная мастерская, ателье и зоны для рукоделия, два бассейна.





Как и многие другие, это образовательное учреждение также было построено ГК «А101»

Образование третьего тысячелетия

Новаторский подход ГК «А101» к строительству школ и детсадов отмечен народной премией «Выбор мам». Еще один проект — образовательный центр «Диалектика» в районе «Испанские кварталы», включающий в себя школу на 1100 учеников и детский сад «Братец Лис» на 220 малышей, вошел в тройку лучших школ страны по итогам летнего конкурса «ТОП ЖК-2024» на портале «Единый ресурс застройщиков».

Жюри посмотрело 149 проектов российских девелоперов, всего было принято 564 заявки. «Диалектика» по праву заняла третье место в номинации «Лучшая школа от застройщика». Эксперты оценивали архитектурные и фасадные решения, спортивные объекты пришкольной территории, зоны творчества, коммуникаций, IT, здоровья и питания, а также безопасность и управление доступом.

Современный центр уже называют «школой третьего тысячелетия». Особенность архитектурной задумки — максимальное пространственное разнообразие внутри здания и на прилегающей территории. Все это стало осуществимо благодаря 13-метровому перепаду высот на участке. Прозрачные стены и открытые пространства заменили здесь традиционную «коридорную систему».





Отметим, ГК «А101» отличает внедрение собственной концепции «Новой образовательной среды», разработанной с привлечением ведущих европейских экспертов в области эргономики и дизайна образовательных пространств, а также психолого-педагогических технологий.

Согласно аналитическим данным градостроительного комплекса столицы, 72% покупателей жилья в Новой Москве являются родителями. Имеют одного ребенка 64%, с двумя детьми переезжают 32% и 3% считаются многодетными.

Фото: предоставлены ГК «А101»

Застройщик: ООО СЗ А101. Подробная информация о ЖК «Скандинавия» на сайте Наш.дом.рф.