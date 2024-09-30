Жители Волгоградской области нашли на природе еще 6 клещей

Общество 30.09.2024 15:41
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30.09.2024 15:41
В Волгоградской области за минувшую неделю зафиксировано всего 6 случаев обращения граждан в медорганизации в связи с присасыванием клещей. Как пояснили V102.RU в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, активность кровососущих идет на спад. Всего на конец сентября с такой проблемой к медикам обратились 2250 человек, в том числе дети – 817 человек.
Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Волгограде – 1177, Волжский – 131, Камышинском районе - 88, Среднеахтубинском районе – 84, Урюпинском районе- 76.
Напомним, за текущий эпидсезон среди населения Волгоградской области зарегистрирован 1 случай заболевания Крымской геморрагической лихорадки, а также 3 случая иксодового клещевого боррелиоза.
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